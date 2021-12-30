Іран запустив у космос три пристрої в рамках дослідницької місії

Запуск був випробуванням перед майбутніми спробами вивести супутники на орбіту.

Іран використав ракету-носій, щоб відправити в космос три дослідницькі пристрої у четвер. Про це заявив речник міністерства оборони Ірану Ахмад Хоссейні, передає Reuters.

Чиновник не уточнив, чи вийшли апарати на орбіту, але зазначив, що запуск був випробуванням перед майбутніми спробами вивести супутники на орбіту.

Ахмад Хоссейні заявив, що ракета-носій Simorgh (Фенікс) запустила три дослідницькі пристрої на висоту 470 км і зі швидкістю 7350 метрів на секунду.

"Заплановані дослідницькі цілі цього запуску були досягнуті. Це було зроблено як попередній запуск... Дасть Бог, незабаром у нас буде оперативний запуск", – сказав Хоссейні державному телебаченню.

Речник Держдепартаменту США заявив, що Вашингтону відомо про запуск, додавши, що такі пуски суперечать резолюції Ради безпеки ООН, яка закріплює ядерну угоду 2015 року.

"Сполучені Штати залишаються стурбовані розробкою Іраном космічних ракет-носіїв, які викликають значне занепокоєння щодо розповсюдження", - сказав речник.

Сполучені Штати запровадили санкції проти цивільного космічного агентства Ірану та двох дослідницьких організацій у 2019 році на підставі того, що вони використовувалися для просування програми балістичних ракет Тегерана.

Тегеран заперечує, що така діяльність є прикриттям для розробки балістичних ракет.

Іран запустив свій перший супутник «Омід» («Надія») у 2009 році, а його супутник «Расад» («Спостереження») був виведений на орбіту в 2011 році. У 2012 році Тегеран заявив, що він успішно вивів на орбіту свій третій внутрішній супутник «Навід» («Обіцянка»).

У квітні 2020 року Іран заявив, що успішно вивів на орбіту перший військовий супутник після неодноразових невдалих спроб запуску.