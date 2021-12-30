Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
Саакашвілі повернули до вʼязниці в Руставі
Саакашвілі повернули до вʼязниці в Руставі
ГоловнаСвіт

Іран запустив у космос три пристрої в рамках дослідницької місії

Запуск був випробуванням перед майбутніми спробами вивести супутники на орбіту.

Іран запустив у космос три пристрої в рамках дослідницької місії
Фото: global.jaxa.jp

Іран використав ракету-носій, щоб відправити в космос три дослідницькі пристрої у четвер. Про це заявив речник міністерства оборони Ірану Ахмад Хоссейні, передає Reuters.

Чиновник не уточнив, чи вийшли апарати на орбіту, але зазначив, що запуск був випробуванням перед майбутніми спробами вивести супутники на орбіту.

Ахмад Хоссейні заявив, що ракета-носій Simorgh (Фенікс) запустила три дослідницькі пристрої на висоту 470 км і зі швидкістю 7350 метрів на секунду.

"Заплановані дослідницькі цілі цього запуску були досягнуті. Це було зроблено як попередній запуск... Дасть Бог, незабаром у нас буде оперативний запуск", – сказав Хоссейні державному телебаченню.

Речник Держдепартаменту США заявив, що Вашингтону відомо про запуск, додавши, що такі пуски суперечать резолюції Ради безпеки ООН, яка закріплює ядерну угоду 2015 року.

"Сполучені Штати залишаються стурбовані розробкою Іраном космічних ракет-носіїв, які викликають значне занепокоєння щодо розповсюдження", - сказав речник.

Сполучені Штати запровадили санкції проти цивільного космічного агентства Ірану та двох дослідницьких організацій у 2019 році на підставі того, що вони використовувалися для просування програми балістичних ракет Тегерана.

Тегеран заперечує, що така діяльність є прикриттям для розробки балістичних ракет.

Іран запустив свій перший супутник «Омід» («Надія») у 2009 році, а його супутник «Расад» («Спостереження») був виведений на орбіту в 2011 році. У 2012 році Тегеран заявив, що він успішно вивів на орбіту свій третій внутрішній супутник «Навід» («Обіцянка»).

У квітні 2020 року Іран заявив, що успішно вивів на орбіту перший військовий супутник після неодноразових невдалих спроб запуску.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також