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У Кремлі озвучили цілі дзвінка до Байдена

Саме Москва стала ініціатором розмови. 

У Кремлі озвучили цілі дзвінка до Байдена
Путін під час переговорів
Фото: РБК

Сьогоднішня телефонна розмова президента США Джо Байдена і глави Росії Володимира Путіна потрібна для досягнення компромісу "з урахуванням принципових позицій".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише РБК.

"Будь-які переговори ведуться з однією єдиною метою – досягти компромісу з урахуванням принципових позицій", – сказав Пєсков, не вдаючись до деталей.

Як відомо, саме російська сторона виступила ініціатором дзвінка. Розмова планується на 22:30 за київським часом. 

Це стане вже другими перемовинами Байдена з Путіним за цей місяць – перші відбулися 7 грудня. 

Очікується, що глави держав говоритимуть про майбутні перемовини формату Росія-США щодо запропонованих Кремлем "гарантій безпеки" в Європі – фактичного ультиматуму не брати до НАТО Україну, Грузію та інші пострадянські держави.

США і весь Альянс на цю пропозицію відповіли, що не Росія буде вирішувати, кого брати чи не брати до блоку. Водночас вони підкреслили, що готові до дипломатичного діалогу з РФ. 

Найбличжим часом Байден має провести розмову і з президентом України Володимиром Зеленським. Поки що з ним поговорив Блінкен.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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