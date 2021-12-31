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Розмова Байдена та Путіна тривала менше години, - Reuters

Очікується, що і Білий дім, і Кремль незабаром поінформують про підсумки розмови.

Розмова Байдена та Путіна тривала менше години, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним тривала менше години. Друга за місяць розмова двох лідерів відбулася на тлі зростання напруженості навколо України.

Як повідомляє Reuters, дзвінок, про який просив Путін, почався о 22:35 за київським часом і завершився через 50 хвилин, за словами представників США.

Очікується, що і Білий дім, і Кремль незабаром поінформують про підсумки розмови.

Сторони планували обговорити деталі майбутніх перемовин формату США-Росія, запланованих на 10 січня в Женеві. Участь президентів у цьому саміті не передбачається.

Речник Путіна заявив, що від телефонної розмови з Байденом Москва очікує досягнення компромісу "з урахуванням принципових позицій". 

Очікується, що в Женеві говоритимуть про "гарантії безпеки", які висунув Кремль. Вони стосуються ультиматуму Росії не брати до НАТО країни Східної Європи, отже – і Україну. 

Перед розмовою президентів держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив із главами МЗС Німеччини, Франції і Великобританії, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

Офіс президента також очікує, що найближчим часом відбудеться ще одна розмова Байдена із Зеленським, але деталей про дати чи формат поки не озвучують.

Попередня бесіда американського президента з Путіним відбулася 7 грудня, із Зеленським – 10 грудня. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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