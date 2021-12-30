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Стефанчук вирішив залучити науковців до написання законопроєктів

Правотворчий процес спробують зробити більш фаховим.

Стефанчук вирішив залучити науковців до написання законопроєктів
Фото: Lb.ua

Спікер Руслан Стефанчук створив Науково-консультативну раду при голові Верховної Ради. Це буде консультативно-дорадчий орган, метою якого є залучення висококваліфікованих правників до законопроектної роботи та підготовки наукових висновків.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Членами Науково-консультативної ради зможуть бути фахівці з науковим ступенем доктора наук чи доктора філософії (кандидата наук), адвокати, судді у відставці.

Персональний склад Науково-консультативної ради має затвердити голова Верховної Ради на весь строк повноважень парламенту відповідного скликання.

Нагадаємо, що Стефанчук неодноразового заявляв про бажання покращити правотворчу діяльність Верховної Ради та перевести її на довгостровоке планування. Він казав, що зараз в парламенті відсутня системність законотворчої діяльності, а пропоновані ініціативи часто є неузгодженими між собою або з програмними документами.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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