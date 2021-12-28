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Раді пропонують зробити військовий облік для жінок добровільним

Ініціаторами законопроєкту стали 58 депутатів від "Слуги народу" та інших фракцій.

Раді пропонують зробити військовий облік для жінок добровільним
Фото: Максим Марусенко

До Верховної Ради подано законопроєкт про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" (№6482), який робить добровільним військовий облік для жінок. Вийняток становитимуть лише медичні працівники.

Про це у Telegram повідомив депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Ініціаторами документу, за його словами, стали 58 депутатів від "Слуги народу" та інших фракцій.

"Вибачте, дорогі жінки, все, що можу сказати щодо цієї ініціативи чиновників із міноборони", - написав Бужанський.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України у жовтні 2021 року розширило перелік спеціальностей та професій, після одержання яких жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. У документі йдеться про медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів тощо.

Передбачається, що жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Для цього вони повинні будуть написати заяву до місцевого військкомату і принести перелік документів для реєстрації на облік. Військомат вивчить документи, потім комісія ухвалить рішення, чи ставити жінку на облік, і, якщо так, – спрямує її на медкомісію за місцем реєстрації. Брати на облік будуть не всіх, адже є обмеження за віком (максимум – 60 років) і станом здоров'я.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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