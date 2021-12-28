Дві останні області з 30 грудня покинуть "червону" зону

З 30 грудня всі регіони України перебуватимуть на "жовтому" рівні епіднебезпеки. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 грудня ухвалила рішення про запровадження "жовтого" рівня епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Радий повідомити, що наразі не залишається областей в «червоному» статусі, в Новий рік входимо на такій позитивній ноті. Щоб так залишилося, маємо ще пильніше берегти своє здоров’я та здоров’я оточуючих. Керівників областей закликаю подбати про те, аби темпи вакцинації не знижувалися, а в громадських місцях були дотримані карантинні обмеження", – зазначив він.

Міністерство охорони здоров’я нагадало правила роботи у "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки. Нові правила набули чинності 6 грудня.

Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.