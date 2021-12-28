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"ДНР" контролюватиме дачників та селян, які продають надлишки врожаю

"Влада" запроваджує книги обліку майна за прикладом РФ, однак начебто не з метою оподаткування.

"ДНР" контролюватиме дачників та селян, які продають надлишки врожаю
Фото: 101jurist.com

"Влада" "ДНР" з 2022 року запроваджує так звані погосподарські книги для людей, які ведуть особисте підсобне господарство та продають надлишки на ринку. Це начебто допоможе їм уникнути претензій з боку контролювальних органів.

Про це повідомила "начальник відділу методології, розробки та супроводу республіканських програм міністерства агропромислової політики та продовольства ДНР" Катерина Надєїна, передають "Новини Донбасу".

Чиновниця наголосила, що "Мінангропром" ухвалою "уряду" "32-1" від 21 травня 2021 року наділений повноваженнями з розробки форм такої книги обліку та порядку її запровадження. Надєїна додала, що тепер громадяни, які ведуть особисте господарство, можуть отримати виписку-довідку про його наявність та "спокійно реалізовувати надлишки самостійно виробленої продукції". За її словами, виписка є підтвердженням того, що людина не є підприємцем, а реалізує самостійно вироблені товари.

У "ДНР" стверджують, що виписка направлена насамперед "на захист громадян". Людина, яка не є підприємцем, не зобов'язана сплачувати податки, оскільки особисте господарство націлене на забезпечення себе та своєї сім'ї, і продаючи надлишки продукції не порушує "закон".

Відомості для заповнення книг обліку в перший рік збиратимуть двічі: станом на 1 січня та на 1 червня. В "уряді" "ДНР" запевняють, що всю інформацію заноситимуть до книги лише на добровільній основі та за словами опитуваних громадян.

Так звана погосподарська книга – це форма ведення первинної облікової документації, передбаченої адміністративним органом населеного пункту в сучасній РФ. Використовується для формування відомостей про ведення особистого підсобного господарства селянами. Нині застосовується і для опису підсобних господарств приватного сектору в містах.

Цей вид обліку виник ще перед Другою світовою війною, на зорі формування радянської економіки. Застосовувався з метою оподаткування наявного майна. До такого належали велика рогата худоба, інша живність, птиця. До книги вносили інформацію про пасіку і земельні угіддя, виділені на правах постійного (безстрокового) користування.

Нагадаємо, в листопаді президент РФ Володимир Путін доручив допустити товари з "ДНР" і "ЛНР" до російських держзакупівель.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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