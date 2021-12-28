Його встановили впритул до житлового будинку на вул. Миропільська.

У Києві демонтували величезний нелегально встановлений МАФ, розташований у житловому масиві "Північно-Броварський".

Споруду площею більше 500 квадрантних метрів встановили впритул до житлового будинку, і це не єдине порушення, повідомив у Facebook заступник міського голови Дмитро Білоцерковець.

"Справедливість перемогла! Нарешті закінчується демонтаж, ЦАР-МАФу, який розташований за адресою: вул. Миропільська, 29", – написав він.

Фото: Facebook Дмитро Білоцерковець

За словами Білоцерковця, Департамент містобудування та архітектури КМДА не видавав паспортів прив’язок та не укладав договорів пайової участі на вказані об’єкти.

Фото: Facebook Дмитро Білоцерковець Демонтаж

Фото: Facebook Дмитро Білоцерковець

"По-друге, тимчасові споруди розміщені на інженерних комунікаціях на відстані лише 40 см до торцевої стінки. Зокрема, через земельну ділянку та розміщені конструкції пролягає водопровідна мережа діаметром 250 мм, труби дощової каналізації діаметром 300 мм. По-третє, у безпосередній близькості до об’єктів розміщено магістральну тепломережу діаметром 700 мм КП «Київтеплоенерго»", – зазначив він.

Земельна ділянка, де звели "цар-МАФ", з 2005 року перебуває у приватній власності. Дозволів на встановлення конструкцій невідомим ніхто з уповноважених органів не надавав.

Аномально великий кісок на вул. Миропільська, 29 зʼявився у грудні. Хто і що там планував облаштувати – не повідомляється. Його почали споруджувати вночі 27 листопада.