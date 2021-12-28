У Києві демонтували величезний нелегально встановлений МАФ, розташований у житловому масиві "Північно-Броварський".
Споруду площею більше 500 квадрантних метрів встановили впритул до житлового будинку, і це не єдине порушення, повідомив у Facebook заступник міського голови Дмитро Білоцерковець.
"Справедливість перемогла! Нарешті закінчується демонтаж, ЦАР-МАФу, який розташований за адресою: вул. Миропільська, 29", – написав він.
За словами Білоцерковця, Департамент містобудування та архітектури КМДА не видавав паспортів прив’язок та не укладав договорів пайової участі на вказані об’єкти.
Земельна ділянка, де звели "цар-МАФ", з 2005 року перебуває у приватній власності. Дозволів на встановлення конструкцій невідомим ніхто з уповноважених органів не надавав.
Аномально великий кісок на вул. Миропільська, 29 зʼявився у грудні. Хто і що там планував облаштувати – не повідомляється. Його почали споруджувати вночі 27 листопада.