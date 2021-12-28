Фото: Думська

Біля Нового ринку в Одесі продавець петард та феєрверків напав із ножем на знімальну групу телеканалу "ДумськаТВ". Інцидент стався після того, як журналісти зафіксували незаконний продаж піротехніки неповнолітнім.

Про це повідомляє одеська видання "Думська".

Журналістка Тома Кирилюк розповіла, що знімала сюжет про передноворічний продаж піротехніки. Щоб перевірити законослухняність продавців, вона попросила двох дітей 8-ми та 11-ти років спробувати купити петарди. Експеримент фіксували на камеру.

Після того, як дітям без заперечень продали піротехніку, Кирилюк підійшла до кіоску і попросила продавця пояснити свої дії.

Фото: Думська

"Продавцям це не сподобалося, і вони почали нам погрожувати і нападати. Ми відійшли від агресивних людей та викликали поліцію. А вони почали терміново збирати товар і вантажити його в машину, що під'їхала. Коли з’явився автомобіль поліції, я їм сказала, щоб не поспішали, мовляв, їде поліція і вони повинні дати пояснення. Один із продавців кинувся на нас із ножем. На щастя, його затримали перехожі", – розповіла журналістка.

Агресивного чоловіка доправили до Приморського райвідділу поліції для з'ясування обставин інциденту.

Фото: Думська

Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках забороняється. Також таку продукцію заборонено продавати або передавати особам, які не досягли відповідного віку: 12, 16 або 18 років залежно від класу феєрверків.

У разі виникнення сумнівів щодо віку особи необхідно вимагати підтверджувальний документ.

Відповідно до ст. 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів тягне за собою штраф від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.