Фото: Катерина Петренко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду сьогодні, 28 грудня, залишила без змін запобіжний захід виконувачу обов’язків заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олегу Бриндаку – тримання під вартою з альтернативою застави у 24,9 млн гривень.

Це рішення прийняла судова колегія у складі Сергія Боднаря, Ігоря Панаїда під головуванням Віктора Панкулича, інформує кореспондентка LB.ua. Його неможливо оскаржити.

Також чиновник є лідером політичної партії "Довіряй ділам" та заступником міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Бриндака підозрюють в участі у злочинній організації бізнесмена Володимира Галантерника та зловживанні службовим становищем при виділенні афілійованим з Галантерником структурам земельних ділянок під забудову без конкурсних процедур. Антикорупційні органи вручили йому підозру за ст. 255 ККУ "Створення злочинної організації” та ст. 364 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем" відповідно.

Фото: Катерина Петренко

Сьогодні на засіданні підтвердилася інформація, що 24,9 млн гривень застави за чиновника 24 грудня внесли його родичі, друзі та колеги. Зокрема, зі слів Бриндака, 5 млн гривень за його свободу сплатила сестра. Завдяки цьому він залишив столичний слідчий ізолятор. Захист Бриндака сподівався, що апеляційна палата ВАКС пом'якшить запобіжний захід – принаймні зменшить розмір застави.

Сьогодні адвокати прохали відпустити Бриндака під особисту поруку. На переконання захисту, чиновник не набув статусу підозрюваного, а підозра йому – необґрунтована. Також вони наголошують, що його процесуальна поведінка зразкова, а тому ризиків немає.

"Довкола мене відбувається дивна ситуація. Якщо глянути на цих 16 чоловік, які є у справі, то всі стріли зійшлися на мене, це найжорстокіші умови… Якщо три місяці тому ще в когось були сумніви щодо моєї процесуальної поведінки, то мені здається, що цей період доводить, що я законослухняний громадянин і захищаю свої права та свою репутацію. Якщо у когось були сумніви, що застава неповірна, то та вічність, яку я провів у СІЗО, це яскравий приклад, що цих грошей в мене немає і не було. Я дуже вдячний і рідні, і колегам, які за ці два тижні зробили неймовірне, але тепер це моє зобов’язання, що робити з цими боргами", – висловився Бриндак.

Також чиновник поскаржився на нібито дискредитаційну медійну компанію та "вакханалію", яка триває довкола нього.

Фото: Катерина Петренко

Фото: Катерина Петренко

Зауважимо, раніше ВАКС врахував обґрунтованість підозри та визнав доведеними ризик переховування, незаконного впливу на свідків, знищення й приховування документів.

18 листопада суд призначив Бриндаку 40 млн гривень застави, проте він сплатив лише 1,5 млн власних коштів. З огляду на це на прохання прокуратури 10 грудня Бриндака взяли під варту з альтернативою застави у 24,9 млн гривень.

Нагадаємо, за версією слідства, злочинна організація діяла в Одесі з 2016 по 2019 роки та завдала матеріальної шкоди місту на 558 млн гривень. Як повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка, загалом дохідність її "проєктів" – понад 170 млн доларів США.

За даними НАБУ, особи заволоділи п’ятьма земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК "Скай Сіті"); Жаботинського 54А (ЖК "Альтаїр-3") та Академічна, 30 (апарт-комплекс "Морська резиденція"). Всі вказані будинки збудувала компанія "Будова", яку пов'язують з Галантерником. У справі 16 підозрюваних.

У 2018 році Олег Бриндак займав посаду голови земельної комісії міської ради, був головою політичної партії "Довіряй ділам", а також займав пост радника міського голови Геннадія Труханова. За версією слідства, він причетний до всіх п’яти епізодів земельних махінацій і фактично забезпечував в інтересах злочинної організації безперешкодне проходження рішень на земельній комісії, як того вимагав регламент. Він розглядав проєкти рішень щодо землі на земельній комісії і пропонував їх на сесію.

Водночас адвокати переконували, що Бриндак не був службовою особою і рішення земельної комісії мають лише рекомендаційний характер, остаточне рішення на сесії депутати приймали колегіально.

На переконання САП, винагородою за участь у злочинній організації для Олега Бриндака була елітна нерухомість у ЖК "Грінвуд" – квартира на 53,8 кв. м та підземний паркінг.

Сам Бриндак від елітної нерухомості відхрещується. Свою вину не визнає і вважає кримінальну справу "політичним переслідуванням та спробою зачистити будівельний ринок від опонентів". За словами топчиновника, вільні земельні торги були неможливі, а також неможливо було одночасно здійснити продаж землі та майна, тому інкриміновані злочини – це втручання НАБУ і САП в діяльність місцевого самоврядування.