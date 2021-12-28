Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Частину України засипає снігом, попереджають про можливе відключення світла
Частину України засипає снігом, попереджають про можливе відключення світла
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Порошенко пообіцяв повернутися до України в першій половині січня
Порошенко пообіцяв повернутися до України в першій половині січня
​Засновник російського сайту "Супутник і погром" загинув у Москві
​Засновник російського сайту "Супутник і погром" загинув у Москві
Вихід із зони комфортної їжі
Вихід із зони комфортної їжі
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
ГоловнаПраво

Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука

Санкції запроваджені проти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive.

Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Фото: detector.media

Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав чинності затвердженим РНБО санкціям проти двох українських телеканалів - "Перший незалежний" (ТОВ «Тайм Медіа») та UkrLive (ТОВ «Телепростір»).

Про це йдеться в указі №684/2021, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у тексті указу.

Зокрема, президент запровадив рішення РНБО про введення санкцій проти "Медіахолдингу "Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростору".

Санкції передбачають, зокрема, що українським чиновникам заборонено видавати будь-які ліцензії і користування радіочастотними ресурсами України.

Крім того, юридичні особи-власники цих телеканалів не можуть здійснювати жодних фінансових операцій на території України та з рахунків українських банків.

Санкції запроваджено терміном на 5 років.

Контроль за виконанням відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України покладено на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Офіційно власником телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive є народний депутат від ОПЗЖ, голова Комітету Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич. Неофіційним власником вважають голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також