ВАКС відмовився судити експертку у справі "труби Медведчука"

Вищий антикорупційний суд відмовився розглядати обвинувальний акт проти експертки УкрДІАП, висновок якої сприяв відчуженню із державної власності частини нафтопродуктоводу "Самара - Західний напрямок". Справу передали до одного з районних судів у Кам'янському.

Про це повідомляється в рішенні апеляційної палати ВАКС від 22 грудня.

Антикорупційний суд вирішив, що не має юрисдикції для розгляду цієї справи, тому що злочин, який інкримінують обвинуваченій Ользі Конопліній хоч і є корупційним, але не відповідає умовам підсудності ВАКС.

У зв'язку з цим обвинувальний акт вирішили передати в Баглійський районний суд Кам'янського, бо ДП "УкрДІАП" розташоване саме в цьому місці.

Про підозру експертці повідомили в лютому цього року. Розслідування інших епізодів цієї справи триває.

Нагадаємо, що НАБУ з 2017 року розслідує факти передачі права власності на українську частину труби "Самара – Західний напрямок" російським компаніям і компаніям, що можуть бути повʼязані з нардепом ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Ця труба була побудована за часів Радянського Союзу і після здобуття незалежності Україною мала перейти в державну власність на підставі правонаступництва.

Однак "дочка" російського АК "Транснафтопродукт" не віддала українську частину труби. У 2011 році Рівненський господарську суд визнав право власності на українську частину нафтопродуктопроводу за Україною, а апеляційний та Вищий господарський суд у 2014-2015 роках рішення підтвердили.

Проте уже в 2015 році Господарський суд Рівненщини скасував рішення нібито за нововиявленими обставинами. У 2017 році цей же суд ухвалив рішення, в основі якого був завідомо неправдивий висновок судової інженерно-технічної експертизи експертів ДП "УкрДІАП", і визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" за ТОВ "Прикарпатзахідтранс".

Сам Медведчук заявляв, що він і його родина не причетні до трубопроводу.

Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 19 лютого. За попередніх власників у 2017-2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопродуктопроводу.