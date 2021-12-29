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У Києві судитимуть ексголову "Украгролізингу" часів Януковича

Обвинувачений - син колишнього депутата Шпака з "Блоку Литвина".

У Києві судитимуть ексголову "Украгролізингу" часів Януковича
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд отримав обвинувальний акт проти колишнього голови правління "Украгролізингу" Миколи Шпака, який є сином колишнього народного депутата Василя Шпака ("Блок Литвина").

Про це повідомили в середу пресслужби НАБУ та САП.

За версією слідства, у 2013 році Шпак-молодший, будучи головою "Украгролізингу", уклав договір позики з фірмою ТОВ "ХК Інноваційні технології", що контролювалася його близькими родичами. Гроші в розмірі 5,7 млн гривень були виділені для підготовки виробництва сільськогосподарської техніки, і частина з них - 4,9 млн гривень - так і не повернулася в "Украгролізинг", а була використана в інтересах компаній, підконтрольних Шпаку і його родичам.

У червні 2021 року колишньому керівнику "Украгролізингу" та підприємцю повідомили підозру. Експосадовцю, якого підозрюють у нанесенні державі збитків на 4,9 млн гривень, призначили заставу в розмірі 1,035 млн гривень, але потім зменшили її до 181,6 тис. гривень.

Разом зі Шпаком судитимуть колишнього керівника фірми, якій він надав позику. 

Нагадаємо, що Шпак очолив "Украгролізинг" у 2009 році і був звільнений у вересні 2013 року. Його батько Василь очолював цю установу з 2000 року до 2002 року, після чого став її почесним президентом

Миколу Шпака та його батька судять у Вищому антикорупційному суді за ще одним обвинуваченням - у розтраті та заволодінні майже 115 млн грн "Украгролізингу".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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