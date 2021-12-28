Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабне розкрадання запчастин та комплектуючих до військової броньованої техніки однієї з військових частин Хмельницької області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник, який разом зі своїм батьком організували викрадення комплектуючих до бронетехніки. Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав їх батьку через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу.

"В умовах особливого періоду нестача таких комплектуючих могла завдати шкоди обороноздатності нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 12 обшуків. Під час слідчих дій було виявлено і вилучено десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, а саме: прилади нічного бачення; гідропідсилювачі башт; генератори; перископи; оптичні прилади; засоби управління вогнем; світломаскувальні комплекти та інше.

За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн гривень.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Маріуполі під час багатоетапної спецоперації нейтралізували міжнародне кримінальне угрупування, яке викрадало людей на сході України.