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Начальник Івано-Франківської митниці отримав підозру

Йому інкримінують хабарництво в великому розмірі.

Начальник Івано-Франківської митниці отримав підозру
Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Слідчі Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 24 грудня, повідомили підозру начальнику Івано-Франківської митниці. Йому інкримінують вимагання щомісячних хабарів у компанії-експортера (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляється на сайті ДБР та Офісу генерального прокурора.

Схему з вимагання хабарів на Івано-Франківській митниці викрили 21 грудня. З'ясувалось, що митники брали гроші в обмін на відмову від створення штучних перешкод під час митного оформлення.

Слідчі задокументували, як один із постраждалих підприємців через посередників передав митникам плату в сумі 5,6 тис. доларів. Під час передачі наступного траншу в розмірі 2,4 тис. доларів було затримано одного з посередників.

Через кілька днів слідчі ДБР повідомили підозру керівнику митниці та ще одному посереднику.

При цьому начальник митниці Святослав Пересунько в коментарі місцевим ЗМІ говорив, що "факту отримання мною хабаря не зафіксовано, оскільки цього не було й не могло бути".

За його словами, ця справа є "замовним переслідуванням", яке може бути пов'язане з професійною діяльністю.

Запобіжний захід начальнику митниці поки що не обрали.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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