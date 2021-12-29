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Суд повернув державі Карачунівське водосховище

Це найбільше джерело постачання питної води мешканцям Кривого Рогу.

Суд повернув державі Карачунівське водосховище

Прокуратура домоглася повернення державі водосховища – найбільшого джерела постачання питної води мешканцям Кривого Рогу.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні вимоги прокуратури і заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище площею 4500 га вартістю майже 407 млн грн для рибогосподарської діяльності. Крім того, товариство зобов’язано повернути водний об’єкт державі", – сказано в повідомленні.

Карачунівське водосховище розташоване на річці Інгулець (притока Дніпра), в межах Кривого Рогу Дніпропетровської області. Введене у експлуатацію 1958 року.  Площа водосховища сягає понад 36 кв. км.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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