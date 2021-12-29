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СБУ завершила слідство щодо ТОП-чиновників окупаційної адміністрації Криму

Серед них – Поклонська і Аксьонов.

СБУ завершила слідство щодо ТОП-чиновників окупаційної адміністрації Криму
Фото: krymr.org

Служба безпеки України завершила розслідування щодо очільників окупаційної адміністрації Росії в українській Автономній Республіці Крим. 

Мова йде про 8 осіб: так званого главу республіки Крим, "голову державної ради республіки Крим", колишнього "прокурора республіки Крим" та ще п’ятьох високопосадовців тимчасово окупованого півострову. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Джерела LB.ua в правоохоронних органах уточнили, що підозрюваними є ексначальник відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління ГУ МВС України в АР Крим Сергій Абісов, ексдепутат Ради АР Крим Сергій Аксьонов, ексдепутат і голов Севастопольської міськради Юрій Дойников, колишній начальник УСБ України в Севастополі Петро Зима, ексголова Верховної Ради АР Крим Володимир Константинов, колишній перший заступник начальника - начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України Віктор Мельниченко, ексстарша прокурорка Наталія Поклонська і ексдепутат ВР АР Крим Рустам Темиргалієв.

Їх підозрюють у злочинах за статтями Кримінального кодексу України 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 111 (державна зрада); ст.255 (створення злочинної організації). Покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 15 років. 

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України", – йдеться у повідомленні.

Також підозрювані сприяли представникам Росії в проведенні підривної діяльності проти України, зокрема брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними. 

Нагадаємо, у грудня київський суд надав дозвіл на затримання Наталії Поклонської, яка в жовтні цього року була призначена Путіним послом Росії в Кабо-Верде. 

У листопаді дозвіл на затримання було видано щодо Сергія Аксьонова. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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