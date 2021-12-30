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Кличко випустив анімаційне привітання українців з Новим роком та Різдвом

У мультфільмі Віталій Кличко показує святому Миколаю столицю.

Кличко випустив анімаційне привітання українців з Новим роком та Різдвом

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із прийдешніми святами – Новим роком та Різдвом Христовим. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він оприлюднив новорічний мультфільм.

У мультфільмі Віталій Кличко показує святому Миколаю столицю. На парашуті вони пролітають над знаковими об’єктами, що побудували чи оновили в Києві останніми роками. Поряд із найбільшим Державним Прапором, однією з нових станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая. Зупиняються у столичному зоопарку біля оновленого вольєра слона Хораса. Далі святий Миколай з Віталієм Кличком проїжджають на велосипедах оновленою Пейзажною алеєю та велосипедно-пішохідним мостом. Святий Миколай випробовує один із дитячих майданчиків у новому садочку та грає в баскетбол на території новозбудованої школи. Завершують свою прогулянку Віталій Кличко зі святим Миколаєм біля головної ялинки країни – на Софійській площі, передає сайт КМДА.

«Здоров’я вам, миру, добра і радості! Ми все подолаємо. З Новим Роком та Різдвом Христовим!» – зазначив у дописі до мультфільму лідер «УДАРу» Кличко.

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