Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко застосував силу до позафракційного депутата Гео Лероса під час його виступу в парламенті через критику на адресу президента Володимира Зеленського та Керівника ОП Андрія Єрмака.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Конфлікт відбувся під час виступу Лероса при розгляді звіту тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо перевірки стану "Укрзалізниці". Спікер парламенту Дмитро Разумков надав Леросу слово для виступу. Той із трибуни заявив, що "єдине ТСК, яке повинно звітувати в цій залі, стосується зриву спецоперації по "вагнерівцям". Депутат додав, що українців цікавить, хто "злив спецоперацію" і назвав прізвища Єрмака і Зеленського.

Фото: скрін трансляції

У цей момент "слуга народу" Тищенко підійшов до трибуни та прибрав від Лероса мікрофон. На що той зробив спробу знову його включити. Після цього Тищенко силою намагався відтягнути Лероса від трибуни.

"Добре, що тут є такі, як Тищенко!" – почав кричати Лерос.

Після цього Тищенко схопив його та виніс з місця за трибуною.

Фото: скрін трансляції

"Прошу заспокоїтися! Що це відбувається! Зупиніться! Відпустіть колегу!" – закликав спікер Разумков. Однак бійка між Леросом та Тищенком продовжилася біля трибуни, куди почали підходити депутати з фракцій ОПЗЖ, "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "Голосу".

Разумков оголосив перерву на 15 хвилин. Але бійку зупинили, тому засідання Ради продовжилося у звичному режимі. Леросу дали змогу закінчити виступ з трибуни.

Фото: скрін трансляції

Фото: скрін трансляції

Фото: скрін трансляції

Зазначимо, що 1 вересня минулого року Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за критику президента.

Нагадаємо, наприкінці червня між "слугами народу" Тищенком і Олександром Куницьким сталася сутичка в їдальні Ради. Відео із назвою "Коля Тищенко быкует в Верховной Раде" Куницький оприлюднив у YouTube. За словами депутата, причиною конфлікту нібито став законопроєкт про автоматичну пролонгацію дипломів моряків.

Помічниця Миколи Тищенка в коментарі LB.ua повідомила, що "жодної бійки не було". А глава партії Олександр Корнієнко повідомив журналістам, що "бачив окремо і Тищенка, і Куницького. Але не виглядають вони як побиті".

Раніше в парламенті побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час обговорення правок ОПЗЖ сказав, що "ця позиція немає нічого спільного зі змістом правок". Він також заявив: "Нас питали, коли закінчиться епоха бідності. Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співмірні з річним бюджетом України, і розстріляє".

Після цього нардепи ОПЗЖ вийшли до Потураєва і продовжили з ним конфлікт. Першим до нардепа підбіг Ілля Кива, а на захист Потураєва вийшов Микола Тищенко. Між ним і Кивою була основна частина бійки.

У листопаді минулого року Лерос побився зі "слугою народу" Олександром Юрченком, який викликав правоохоронців і швидку.