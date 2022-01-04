Викладача луцького університету звільнили від покарання за хабар через закінчення строків давності

Суд закрив кримінальне провадження щодо викладача Луцького національного технічного університету, якого підозрювали в отриманні хабара.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Як встановила слідство, у липні 2018 року завідувач кафедри військової підготовки Павло Турсумуратов отримав від студента 200 доларів в обмін на обіцянку поставити хорошу оцінку за результатами випускного екзамену з військових дисциплін.

Турсумуратову інкримінували порушення ч.3 ст. 354 КК (одержання неправомірної вигоди працівником установи), яка як мінімум передбачала штраф до 8500 грн, а максимально – до двох років тюрми.

Розгляд справи тривав понад три роки. Зрештою, чоловік подав клопотання з проханням звільнити його від відповідальності, оскільки завершились строки давності. Прокурор проти клопотання не заперечував.

Суддя задовольнила клопотання та звільнила Турсумуратова від кримінальної відповідальності. Провадження відносно цього інциденту закрили.

Нагадаємо, раніше Жовківський районний суд повністю виправдав доцента Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ) Олега Соколовського, який у 2016 році написав дипломну роботу замість свого студента і взяв за це $400. Суддя погодився з аргументами викладача, що це був не хабар, а "оплата наукової творчої роботи".