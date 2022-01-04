Прикарпатський суд звільнив від покарання двох щедрувальників за крадіжку грошей у Святвечір

Прикарпатський суд звільнив від покарання двох щедрувальників, які на Святвечір викрали 4 тис. гривень із серванта мешканця Тлумача Івано-Франківської області.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У матеріалах справи йдеться, що крадіжку вчинили двоє ліцеїстів. Один з них навчається у 10 класі Обертинського ліцею, а інший - в Коршівському аграрному ліцеї.

"Двоє неповнолітніх 18 січня 2021 року ввечері зайшли до житлового будинку, щоб щедрувати. Перебуваючи у кімнаті житлового будинку, один з хлопців побачив у серванті у скляному стакані грошові кошти у сумі 4000 гривень, сказав про це іншому хлопцю і вони разом домовились про крадіжку грошей", – йдеться у повідомленні.

Щоб крадіжку не побачив господар, один із хлопців стояв біля нього та відволікав розмовою. Потім хлопець вимкнув світло, а його товариш підійшов до серванта та витяг з нього 4 тис. грн. З викраденими грошима хлопці вийшли з будинку, розділили їх між собою порівну та витратили на власні потреби.

Під час суду обидва хлопці свою вину визнали повністю та розкаялись у скоєному.

Розглянувши матеріали, суддя Тлумацького районного суду Надія Лущак визнала винними у крадіжці обох неповнолітніх та присудила їм примусові заходи виховного характеру у вигляді передачі під нагляд матерів. Крім цього матері сплатять 1,9 тис. грн процесуальних витрат. На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.

Нагадаємо, на Сумщині псевдофельдшер уколов пенсіонерам снодійне під виглядом "ковід-вакцини" і пограбував їх.