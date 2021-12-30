У Харківській області невідомі підірвали банкомат.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

В результаті вибуху ніхто з громадян не постраждав. Сума нанесених збитків банківській установі встановлюється. Слідчі Харківщини відкрили кримінальне провадження.

"Повідомлення про те, що по вулиці Незалежності у селищі Печеніги стався вибух банкомата, надійшло до поліції 30 грудня о 02:46. В ході огляду місця події фахівці Управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції встановили, що зловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата, розташованого у приміщенні лікарні", - розповіли в Нацполіції.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, підриви банкоматів у Харкові і сусідніх населених пунктах тривають щонайменше з літа 2017 року.