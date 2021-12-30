Окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

На околицях Золотого-4 збройні формування РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 грудня ТКГ погодила повернення до режиму припинення вогню на Донбасі. Попри це, вже 23 грудня російські найманці тричі його порушили.