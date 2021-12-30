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Окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Один військовий дістав поранення. 

Окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

На околицях Золотого-4 збройні формування РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 грудня ТКГ погодила повернення до режиму припинення вогню на Донбасі. Попри це, вже 23 грудня російські найманці тричі його порушили.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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