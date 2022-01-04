На Закарпатті 27 нелегальних мігрантів зустріли Новий рік з прикордонниками

Більшість затриманих – це громадяни Пакистану і Бангладеш, а також вихідці з Алжиру, Індії, Сомалі та Нігерії.

27 незаконним мігрантам, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України наприкінці 2021 року, довелося "святкувати" Новий рік у пунктах тимчасового тримання Чопського та Мукачівського прикордонних загонів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Більшість затриманих – це громадяни Пакистану і Бангладеш, а також вихідці з Алжиру, Індії, Сомалі та Нігерії.

"Усі вони, ризикуючи власним здоров’ям і життям, а часом і всупереч здоровому глузду, вирушили через гори, ліси та сніги у примарних пошуках кращої долі. Тож «зелені кашкети», які зупиняють їх на пів шляху до ЄС, нерідко не лише припиняють правопорушення, але й рятують їм життя", - зазначили в ДПСУ.

До прикладу, один з нелегалів – громадянин Нігерії, тікаючи від правоохоронців, стрибнув у повноводну річку Уж. Прикордонникам довелося рятувати іноземця.

Іншого чоловіка – громадянина Афганістану, затримали на околиці населеного пункту Солотвино у перший день 2022 року. Відповідно до паспортного документа, він народився 1 січня. Тож чоловік зустрів у пункті тимчасового тримання Мукачівського загону ще й власний день народження.

"Звісно, усі затримані у новорічну ніч залишилися без подарунків та святкового столу, проте вони, принаймні перебувають у безпеці та в теплі. Попереду на правопорушників чекають суд та повернення додому. До речі, усім, хто вирішить перевірити прикордонників на пильність, нагадаємо: і в будні, і у свято, вдень і вночі захисники держрубежів стоять на сторожі рідної землі, і кожен, хто спробує порушити кордон, неодмінно буде затриманий та відповість перед законом", - наголосили прикордонники.

Нагадаємо, в новорічну ніч кордон України охороняли 3,5 тисячі прикордонних нарядів. Під час контролю за святкову добу було відмовлено у пропуску 137 особам.