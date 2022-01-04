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Від початку доби на Донбасі не стріляли

Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Від початку доби на Донбасі не стріляли
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повіомляє пресцентр штабу ООС.

"Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 4 січня 2022 року.  Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 3 січня, в районі проведення ООС російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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