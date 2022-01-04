Затримання Лавренчука: Денісова заявила про зловживання РФ статутом Інтерполу

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія зловживає статутом Інтерполу у справі українського театрального режисера Євгена Лавренчука, якого раніше затримали в Італії за запитом РФ.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Затримання українця відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців", - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що львів’янин Євген Лавренчук у 16 років поїхав у Росію на навчання, де набирав курс його земляк, режисер Роман Віктюк. Після навчання Євген створив у Москві Польський театр, де і працював. У 2014 році залишив Росію на знак протесту проти військової агресії. Три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також мав інші проекти у різних театрах.

"У невідкладному порядку звертаюся до прокурора міста Неаполя, омбудсманів регіону Кампанія та муніципалітету Неаполя з проханням перевірити законність та обґрунтованість затримання українського громадянина Євгена Лавренчука, вжити відповідних заходів для його захисту та недопущення екстрадиції до РФ", - наголосила Денісова.

"Прошу керівника Національної поліції України Ігоря Клименка звернутися до Генерального Секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) задля з’ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерпол у переслідуванні Євгена Лавренчука", - додала вона.

Нагадаємо, український театральний режисер та колишній головний режисер Одеського театру опери та балету Євген Лавренчук утримується в італійському СІЗО у зв’язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. Росія закидає Лавренчуку фінансові порушення, які він начебто скоїв на території країни.