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Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)

РФ звинувачує українця у фінансових порушеннях.

Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Фото: uk.wikipedia.org/

Український театральний режисер та колишній головний режисер Одеського театру опери та балету Євген Лавренчук утримується в італійському СІЗО у зв’язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ.

Про це йдеться у Facebook-групі “Free Eugene Lavrenchuk”.

Відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території Росії. Деталей наразі немає.

“Чому його затримали саме зараз та чому досі немає конкретних документів щодо цієї справи невідомо”, – йдеться у повідомленні Маріанни Гвидічі-Палій.

Італійська сторона вивчає запит поданий з Росії.

“Євген отримує підтримку зі сторони Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти екстрадиції Євгена до Росії, розуміючи політичну ситуацію між Україною та Росією та можливі наслідки даної справи, враховуючи що Євген Лавренчук підтримував Україну навіть працюючи в Росії і покинув Росію з політичних причин коли почалася війна”, – зазначено у дописі,

Сім’я Євгена дала дозвіл на публічне розголошення справи, "розуміючи, що кримінальна справа проти нього сфабрикована і схожа на політичне переслідування". Родина сподівається підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити екстрадиції Євгена до країни-агресора.

Колишня заступниця міністра культури та інформаційної політики України Ірина Подоляк підтвердила інформацію.

“Щодо інформації про затримання у Неаполі Євгена Лавренчука, то вона правдива – розмовляла з його мамою. У Неаполі він був транзитом, і його затримали перед посадкою на Львів. Євгенові дали адвоката”, – зазначила вона.

Лавренчук у СІЗО від 17 грудня 2021 року, де найдовше може утримуватись 60 днів.

Зі слів матері Євгена, адвокат рекомендує зібрати листи підтримки від впливових в Україні осіб та організацій для того, щоб при розгляді справи про екстрадицію було очевидно те, що Євген потрібен в Україні, де він багато зробив і планує зробити.

“Ці ваші листи слід надсилати матері Євгена Ірині Лавренчук, які вона пересилатиме адвокатові. Її пошта: iralavr@gmail.com”, – додала Подоляк.

Оновлено. Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі LB.ua заявив, що генеральне консульство України в Неаполі надає Євгену Лавренчуку консульську допомогу.

"Суд міста Неаполь обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката", - повідомив Ніколенко. 

Він додав, що нині консули та адвокат взаємодіють із італійськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів.

"31 грудня нашого громадянина відвідав консул. Умови його тримання під вартою прийнятні, стан здоров‘я задовільний. Консули підтримують зв‘язок із адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі", - підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, влітку 2021 року Лавренчук відкликав свою кандидатуру з конкурсу на посаду художнього керівника (гендиректора) Одеського національного театру опери та балету через "непрозоре обрання окремих членів конкурсної комісії". 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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