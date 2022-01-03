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Росія проведе навчання ядерних сил на початку 2022 року

"Навчання відбудеться за участю російської ядерної тріади".

Росія проведе навчання ядерних сил на початку 2022 року
Фото: publika.ua

Росія на початку 2022 року проведе стратегічні командно-штабні навчання “Грім” за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил країни.

Про це пише tass.ru з посиланням на джерело, близьке до Міноборони РФ.

“Навчання “Грім” за участю російської ядерної тріади заплановано на початок 2022 року”, – зазначило джерело.

Навчання проводяться щорічно, зазвичай наприкінці “військового” навчального року. Зазвичай у межах цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, а атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.

Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки Дальньої авіації ВКС РФ.

Зазначимо, змагання відбудуться на тлі переговорів Росії та НАТО щодо “гарантій безпеки” наступного тижня.

Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання у першому кварталі 2022 року.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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