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Маркарова анонсувала відкриття першого ресторану української кухні у Вашингтоні

Наразі найвідомішим українським рестораном у США є "Веселка" у Нью-Йорку.

Маркарова анонсувала відкриття першого ресторану української кухні у Вашингтоні
Фото: Макс Требухов

У 2022 році у Вашингтоні планується відкриття ресторану української національної кухні. Про це посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Після того, як нам вдалося досить швидко відкрити Український дім, і він дійсно став таким центром, зараз дуже активно працюємо над ідеєю відкриття українського ресторану, тому що у Вашингтоні, на жаль, досі немає українського ресторану", – зазначила вона.

За словами пані посла, запит на українську кухню в американській столиці є й, до того ж, кухня – "дуже великий інструмент нашої культурної дипломатії".

"Наша кухня дуже смачна, ми бачимо це на прийомах, які влаштовуємо регулярно у посольстві, в Українському домі, що і вареники, і голубці, і всі наші українські страви користуються великим попитом. Тому працюємо", – розповіла Маркарова.

Найвідомішим українським рестораном в Сполучених Штатах є ресторан "Веселка" в Нью-Йорку. Американський журнал Esquire включив саме цей заклад в список "100 ресторанів, які Америці не можна втратити".

Раніше в інтерв’ю LB.ua Оксана Маркарова розповіла, як разом із шефом "Веселки" Дмитром Марценюком варила борщ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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