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Маркарова розповіла про додаткову допомогу США Україні

"Деталі поки що розкривати не можна".

Маркарова розповіла про додаткову допомогу США Україні
Фото: Макс Требухов

Цьогоріч Україна, крім запланованих 300 мільйонів доларів, очікує отримати від США й іншу допомогу.

Про це посол України у США Оксана Маркарова розповіла Радіо Свобода.

“Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, тобто її збільшено до 300 мільйонів. І компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж збільшений. Це та сума, яка закладається на рік, і по якій наші оборонні відомства співпрацюють один з одним, визначають, що саме буде входити в цю частину”, – сказала вона.

Маркарова додала, що є друга частина допомоги. “І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, «Джавеліни»… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати”, – сказала посол.

За її словами, ще однією частиною співпраці США і України є активізація у сфері військово-технічного співробітництва.

“Це співпраця по лінії “Укроборонпрому”, Міністерства промисловості, там, де ми співпрацюємо з компаніями сектору оборони, і де ми можемо робити спільні проєкти, купувати деякі речі, які нам потрібні. Є ще два шляхи, як ми співпрацюємо зі США. І він вже був використаний (під час візиту в минулому році було показано, як це швидко може бути), коли президент США своїм указом виділяє додаткову допомогу. Це додатково до тих коштів, які закладені в бюджеті”, – зауважила Маркарова.

Нагадаємо, у грудні Сенат США схвалив законопроєкт про політику та бюджет у сфері оборони NDAA-2022. Документ передбачає виділення оборонної допомоги Україні на суму $300 мільйонів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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