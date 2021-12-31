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​У Білорусі активістку Ніну Багінську затримали в день її 75-річчя і возили у психлікарню

Міліціонери також склали на неї протокол, після чого відпустили.

​У Білорусі активістку Ніну Багінську затримали в день її 75-річчя і возили у психлікарню
Ніна Багінська
Фото: spring96.org

У Білорусі 30 грудня, в день свого народження, 75-річна білоруська активістка Ніна Багінська вийшла на вулицю Мінська з плакатом "Свободу політв’язням", але незабаром була затримана. Жінку відвезли до психдиспансеру в селі Навинки.

Про це повідомляє "Белсат".

"Викликали «швидку» і відвезли в Новинки. Я не вперше у Новинках, мені дали тільки папір, щоб підписати, що я не відчуваю потреби в лікуванні, що я психічно здорова людина. Я сіла на 18-й автобус і приїхала додому", – розповіла Багінська.

Міліціонери також склали на неї протокол.

Ніна Багінська стала одним із символів мирних протестів у Білорусі. З 1988 року вона ходить майже на всі мітинги з великим біло-червоно-білим прапором, який пошила сама. Коли її затримують, Багінська завжди веде з міліціонерами бесіди і соромить їх за поводження з тими, хто опинився за ґратами.

У 2019 році в урочищі Куропати знесли хрести, встановлені активістами в честь жертв сталінських репресій. Захисників меморіалу затримали, у тому числі - Багінську. Минулого року силовики вдерлися до квартири жінки із "слідчим експериментом".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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