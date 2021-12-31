Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Авіаудари або масштабне вторгнення: аналітики США описали можливі сценарії Путіна щодо України
Авіаудари або масштабне вторгнення: аналітики США описали можливі сценарії Путіна щодо України
ГоловнаСвіт

​Amnesty International засудила нерівномірний розподіл вакцин від ковіду у світі

Правозахисники закликають забезпечити рівний доступ до вакцин для всіх жителів планети. 

​Amnesty International засудила нерівномірний розподіл вакцин від ковіду у світі
Фото: EPA/UPG

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила нерівномірний розподіл вакцин проти коронавірусу COVID-19 у світі.

Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій у п'ятницю, 31 грудня, передає Deutsche Welle.

"Багаті країни та фармацевтичні компанії катастрофічно не змогли забезпечити рівний доступ до вакцин, внаслідок чого мільярди людей залишилися без життєво важливих ліків цього року... Хоча у світі вироблено близько 11 млрд доз вакцин, у країнах із низьким рівнем доходу населення лише 7% жителів отримали одну дозу", - наголосила генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Водночас, за її словами, у багатих країнах є "купа невикористаних запасів" (вакцин, - ред.).

Правозахисники також звинуватили виробників вакцин, таких як Biontech/Pfizer та Moderna, у тому, що ті, всупереч обіцянкам, поставляють свої препарати головним чином до країн з вищими доходами населення.

Калламар зазначила, що поява штаму "омікрон" має стати сигналом тривоги для багатих держав і фармкомпаній, які не зуміли впоратися з пандемією на глобальному рівны. Вона додала, що нездатність вакцинувати всіх людей, незалежно від їх походження, робить все населення планети вразливим перед новими штамами.

"Єдиний спосіб розірвати це порочне коло - забезпечити кожному доступ до вакцин", - наголосила генеральний секретар організації.

Нагадаємо, в травні Amnesty International закликала найбагатші країни поділитися з менш заможними рецептами та технологіями з виробництва вакцин проти коронавірусу.

За даними Всесвітньої організаціяї охорони здоров'я, через вакцинацію проти ковіду в 50 країнах відклали щеплення від інших захворювань. У ВООЗ також заявляли, що вимагати щеплення у людей, які не можуть його зробити, - несправедливо.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також