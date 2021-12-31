​Amnesty International засудила нерівномірний розподіл вакцин від ковіду у світі

Правозахисники закликають забезпечити рівний доступ до вакцин для всіх жителів планети.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила нерівномірний розподіл вакцин проти коронавірусу COVID-19 у світі.

Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій у п'ятницю, 31 грудня, передає Deutsche Welle.

"Багаті країни та фармацевтичні компанії катастрофічно не змогли забезпечити рівний доступ до вакцин, внаслідок чого мільярди людей залишилися без життєво важливих ліків цього року... Хоча у світі вироблено близько 11 млрд доз вакцин, у країнах із низьким рівнем доходу населення лише 7% жителів отримали одну дозу", - наголосила генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Водночас, за її словами, у багатих країнах є "купа невикористаних запасів" (вакцин, - ред.).

Правозахисники також звинуватили виробників вакцин, таких як Biontech/Pfizer та Moderna, у тому, що ті, всупереч обіцянкам, поставляють свої препарати головним чином до країн з вищими доходами населення.

Калламар зазначила, що поява штаму "омікрон" має стати сигналом тривоги для багатих держав і фармкомпаній, які не зуміли впоратися з пандемією на глобальному рівны. Вона додала, що нездатність вакцинувати всіх людей, незалежно від їх походження, робить все населення планети вразливим перед новими штамами.

"Єдиний спосіб розірвати це порочне коло - забезпечити кожному доступ до вакцин", - наголосила генеральний секретар організації.

Нагадаємо, в травні Amnesty International закликала найбагатші країни поділитися з менш заможними рецептами та технологіями з виробництва вакцин проти коронавірусу.

За даними Всесвітньої організаціяї охорони здоров'я, через вакцинацію проти ковіду в 50 країнах відклали щеплення від інших захворювань. У ВООЗ також заявляли, що вимагати щеплення у людей, які не можуть його зробити, - несправедливо.