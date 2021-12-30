В Україні погодили бустерне щеплення для людей, старших за 60 років

Національна технічна група експертів підтримала застосування бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей, старших за 60 років.

Про це Суспільному розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"На минулому тижні вже відбулося засідання національної технічної групи експертів, які розглядали питання ширшого використання бустерної дози і було прийнято рішення про застосування бустерної дози для осіб похилого віку, понад 60 років", - сказав Кузін.

Він зазначив, що для таких осіб національна технічна група експертів рекомендує проведення бустерної дози через 6 місяців після завершення базового курсу щеплення.

"Тож скоріш за все ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ", - зазначив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький на початку грудня казав, що бустерна доза вакцини від коронавірусу може стати доступною в середині січня 2022 року.

Підсилювальне щеплення є особливо актуальним на фоні стрімкого поширення у світі нового штаму коронавірусу - омікрона. Попередні дослідження свіжчать, що він може частково обходити захист, який пропонують існуючі вакцини від коронавірусу, хоча в цілому не є небезпечнішим за дельта-варіант.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив, що поширення штаму омікрон в Україні очікується у лютому 2022 року.