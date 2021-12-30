ВООЗ попередила про ризик "цунамі" заражень дельтою та омікроном

Дельта та омікрон становлять подвійну загрозу, яка призводить до рекордного зростання випадків ковіду.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що варіанти коронавірусу омікрон і дельта можуть спричинити нову хвилю захворюваності на COVID-19 у світі.

За його словами, дельта та омікрон становлять подвійну загрозу, яка призводить до рекордного зростання випадків захворювання, що різко збільшує кількість госпіталізацій та смертей.

"Я дуже стурбований тим, що омікрон, який є заразнішим і циркулює одночасно з дельтою, призводить до цунамі випадків захворювання", – сказав Гебреїсус.

Очільник ВООЗ вважає, що поширення омікрону разом із дельтою надалі тиснутиме на виснажену систему охорони здоров'я. На його думку, коронавірус розвиватиметься та загрожуватиме системам охорони здоров'я, якщо країни не підвищать колективний імунітет за рахунок вакцинації.

Тедрос Аданом Гебреїсус зазначив, що дезінформація про вакцини призвела до високої смертності серед тих, хто не прищепився від коронавірусу. 2021 року, за словами голови організації, у світі зареєстрували 3,5 млн смертей від коронавірусу, тоді як 2020-го – 1,8 млн.

Попри це, глава ВООЗ наголосив, що зберігає оптимізм і розраховує, що в 2022 році гостра фаза пандемії завершиться.

Раніше повідомляли, що ВООЗ планує вакцинувати проти ковіду 70% населення світу до липня 2022 року. До кінця 2021 року вдалося щепити близько 40%.