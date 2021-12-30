Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
У соратників Порошенка влаштували обшуки
У соратників Порошенка влаштували обшуки
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Озеро Качине в Києві збираються забудувати трьома висотками, щоб "створити оазу"
Озеро Качине в Києві збираються забудувати трьома висотками, щоб "створити оазу"
Порошенко у другому турі за кількістю підтримки наздогнав Зеленського, – опитування
Порошенко у другому турі за кількістю підтримки наздогнав Зеленського, – опитування
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксували 5 930 нових випадків ковіду

Госпіталізовано за добу 1 747 осіб, 278 пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксували 5 930 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 373 дитини та 137 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 747 осіб. 278 пацієнтів померли. Одужали – 10 369 осіб. 

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 660 620 осіб, одужало – 3 460 249. Від ускладнень захворювання померли  95 690 людей.

Усього було здійснено 16 757 339 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1263;
  • Вінницька область – 271;
  • Волинська область – 126;
  • Дніпропетровська область – 185;
  • Донецька область – 350;
  • Житомирська область – 61;
  • Закарпатська область – 214;
  • Запорізька область – 206;
  • Івано-Франківська область – 225;
  • Київська область – 235;
  • Кіровоградська область – 60;
  • Луганська область – 86;
  • Львівська область – 256;
  • Миколаївська область – 140;
  • Одеська область – 339;
  • Полтавська область – 443;
  • Рівненська область – 108;
  • Сумська область – 188;
  • Тернопільська область – 113;
  • Харківська область – 271;
  • Херсонська область – 76;
  • Хмельницька область – 296;
  • Черкаська область – 297;
  • Чернівецька область – 121;
  • Чернігівська область – 0.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за добу 117 042 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 31 671 особа, другу – 83 287 людей, додаткову – 692 людини, бустерну – 1392 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.

Нагадаємо, раніше МОЗ назвало симптоми при ковіді, за яких варто викликати "швидку".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також