За добу в Україні зафіксували 5 930 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 373 дитини та 137 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 747 осіб. 278 пацієнтів померли. Одужали – 10 369 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 660 620 осіб, одужало – 3 460 249. Від ускладнень захворювання померли 95 690 людей.
Усього було здійснено 16 757 339 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1263;
- Вінницька область – 271;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 185;
- Донецька область – 350;
- Житомирська область – 61;
- Закарпатська область – 214;
- Запорізька область – 206;
- Івано-Франківська область – 225;
- Київська область – 235;
- Кіровоградська область – 60;
- Луганська область – 86;
- Львівська область – 256;
- Миколаївська область – 140;
- Одеська область – 339;
- Полтавська область – 443;
- Рівненська область – 108;
- Сумська область – 188;
- Тернопільська область – 113;
- Харківська область – 271;
- Херсонська область – 76;
- Хмельницька область – 296;
- Черкаська область – 297;
- Чернівецька область – 121;
- Чернігівська область – 0.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за добу 117 042 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 31 671 особа, другу – 83 287 людей, додаткову – 692 людини, бустерну – 1392 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.
Нагадаємо, раніше МОЗ назвало симптоми при ковіді, за яких варто викликати "швидку".