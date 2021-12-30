За добу в Україні зафіксували 5 930 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 373 дитини та 137 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 747 осіб. 278 пацієнтів померли. Одужали – 10 369 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 660 620 осіб, одужало – 3 460 249. Від ускладнень захворювання померли 95 690 людей.

Усього було здійснено 16 757 339 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1263;

Вінницька область – 271;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 185;

Донецька область – 350;

Житомирська область – 61;

Закарпатська область – 214;

Запорізька область – 206;

Івано-Франківська область – 225;

Київська область – 235;

Кіровоградська область – 60;

Луганська область – 86;

Львівська область – 256;

Миколаївська область – 140;

Одеська область – 339;

Полтавська область – 443;

Рівненська область – 108;

Сумська область – 188;

Тернопільська область – 113;

Харківська область – 271;

Херсонська область – 76;

Хмельницька область – 296;

Черкаська область – 297;

Чернівецька область – 121;

Чернігівська область – 0.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за добу 117 042 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 31 671 особа, другу – 83 287 людей, додаткову – 692 людини, бустерну – 1392 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.

Нагадаємо, раніше МОЗ назвало симптоми при ковіді, за яких варто викликати "швидку".