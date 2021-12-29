В Україні за добу виявили 5,5 тис. випадків ковіду, вакцинували понад 131 тис. людей

У вівторок, 28 грудня, в Україні підтвердили 5 454 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 353 дітей та 98 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 1 153 осіб, подолали хворобу 12 352 людей, 307 пацієнтів з коронавірусом померли.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 654 690 осіб, одужали від коронавірусу 3 449 880 людей, від ускладнень ковіду померли 95 412 українців.

За даними МОЗ, за добу 28 грудня 131 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 34 463 людини, другу – 94 974 людини. Додатковою дозою щеплено 402 людини, бустерну дозу отримали 1 290 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 осіб, дві дози – 13 542 266 людей. Додатковою дозою щеплено вже 2 610 людей, 2 280 українців отримали бустерну дозу протиковідної вакцини.

Загалом в Україні проведено 28 186 652 щеплення.

Нагадаємо, вчора уряд ухвалив рішення про вихід з "червоної" зони карантину двох останніх областей – Волинської та Запорізької. Із 30 грудня всі Україна перебуватиме на "жовтому" рівні епіднебезпеки.