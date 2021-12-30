Під час свят українців попросили викликати "швидку" лише в екстрених випадках

Національна служба здоров'я закликала українців викликати швидку допомогу в період новорічних свят тільки в разі загрози життю і здоров'ю. Це пояснили надмірною завантаженістю бригад швидкої допомоги.

"І 31 грудня, і 1 січня, і в інші святкові дні лікарі екстренки працюють і готові надавати медичну допомогу пацієнтам. У "швидкої" немає вихідних, вона рятує пацієнтів цілодобово", – констатували у НСЗУ.

У відомстві зазначили, що, на жаль, негаразди зі здоров’ям трапляються незалежно від дат у календарі.

"Часто екстрена медична допомога в новорічну ніч працює в посиленому режимі, залучаючи максимальну кількість бригад, якщо центр екстреної допомоги має таку можливість. Але нагадуємо, що 103 слід телефонувати тоді, коли існує загроза життю та здоров’ю. Бо поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує", – наголосили у НСЗУ.

Швидку медичну допомогу потрібно викликати за таких симптомів та станів:

знепритомленні;

судомах;

раптових розладах дихання;

раптовому болю у ділянці серця;

блюванні кров’ю та зовнішній кровотечі;

гострому болю у черевній порожнині;

ознаках гострих інфекційних захворювань;

порушенні мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;

гіпо- та гіперглікемічних комах;

гострих психічних розладах, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб;

усіх видах травм – пораненнях, переломах, вивихах, опіках, важких забоях, травмах голови;

ураженні електричним струмом, блискавкою, теплових ударах, переохолодженні, асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи, удушення);

ушкодженнях під час надзвичайних ситуацій – дорожньо-транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха тощо;

отруєннях, укусах тварин, змій, павуків та комах тощо;

зовнішній кровотечі анафілактичних реакціях, спричинених різними чинниками;

порушеннях нормального перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо).

У НСЗУ запевняють, що в такому разі пацієнт отримає екстрену меддопомогу без декларації з лікарем та без направлення від нього.

Раніше МОЗ назвало симптоми при ковіді, за яких варто викликати "швидку".