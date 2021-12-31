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Суд виправдав учительку у справі про гибель школяра з Сум під час поїздки за кордон

Резонансна аварія сталась 13 травня 2018 року на території Білорусі.

Фото: kamenec.by

Зарічний суд Сум у п'ятницю, 31 грудня, виправдав учительку, яка в 2018 році організувала закордонну поїздку на футбольний турнір в польському місті Барчево, під час якої загинув 12-річний школяр, а ще шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомила пресслужба суду.

Резонансна аварія сталась вранці 13 травня 2018 року на території Білорусі.

Національна поліція в ході слідства з'ясувала, що "замість передбаченого для такої поїздки комфортабельного автобуса з двома водіями", 26 учасників поїздки розмістили у кількох мікроавтобусах, водії яких не мали ліцензій з міжнародного перевезення пасажирів.

На території Білорусі одна з автівок, в якій їхали сумські школярі, в’їхала у навантажувач, що рухався у попутному напрямку. Удар прийшовся на правий передній бік автомобіля, де сидів хлопчик 12 років. Він загинув від отриманих травм.

У зв'язку з цим поліція висунула обвинувачення організаторці поїздки, учительці Великописарівської спеціалізованої школи за ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього).

Проте суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не змогла довести того, що в діях жінки був склад кримінального правопорушення, а тому виправдав її.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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