АМКУ дозволив Хмельницькому та партнерам придбати "Більшовик"

Повторна заява відповідала всім вимогам Положення про концентрацію.

Антимонопольний комітет надав ТОВ "Дженерал Комерс" дозвіл на придбання АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик") у Києві.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Розглянувши повторну заяву про концентрацію подану ТОВ "Дженерал Комерс" – переможцем аукціону з продажу АТ "Перший Київський Машинобудівний Завод" ("Більшовик"), що проводився в рамках великої приватизації, Комітет надав відповідний дозвіл", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша заява ТОВ "Дженерал Комерс" була залишена без розгляду, оскільки в її матеріалах бракувало всієї необхідної інформації, зокрема щодо фінансового забезпечення угоди. Товариство, усунувши недоліки зазначені Комітетом, подало повторну заяву наприкінці листопада цього року.

"Оскільки повторна заява відповідала всім вимогам Положення про концентрацію, Комітет прийняв її до розгляду", - сказано у заяві.

В АМКУ зауважили, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та не заборонена відповідно до Закону України "Про санкції". Відтак дали дозвіл на проведення угоди.

Водночас АМКУ нагадало, що продовжує розпочате за власною ініціативою дослідження обставин та дій учасників аукціону з продажу "Більшовика". Комітет перевіряє оприлюднені у засобах масової інформації факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону.

Нагадаємо, що 27 жовтня ФДМ провів перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод".

Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості). Новими власниками підприємства з ділянкою площею 35 га неподалік від ст. м. Шулявська стали Олексій Баранов, Василь Хмельницький та Андрій Іванов.

Через кілька тижнів після аукціону голова ФДМ Сенниченко подав у відставку.

Заснований в 1882 році, Перший київський машинобудівний завод випускає обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Головним активом підприємства є промисловий квартал на київській Шулявці. В структуру ПКМЗ входить низка дочірніх підприємств, зокрема у місті Жашківка, бази відпочинку в Чернігівській та Одеській областях.

Зараз підприємство напівзруйноване, більшість цехів давно простоюють, а обладнання в досі працюючих зношене на 80%.