Фото: guteinhausforsale.com

Вищий антикорупційний суд минулого тижня наклав арешт на німецький кінно-спортивний маєток Gut Einhaus в рамках кримінальної справи проти колишнього депутата Олександра Онищенка.

Про це повідомив "Судовий репортер" з посиланням на дані судового реєстру.

Суд арештував корпоративні права компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH у розмірі частки 11% від її статутного капіталу, яка належить пов'язаній з Онищенком компанії Ostexpert Limited, а також садибу Gut Einhause, що належить Gut Einhaus Liegenschafts. Вона розташована в німецькому місті Герцлаке (Нижня Саксонія).

Фото: guteinhausforsale.com

Раніше компанія Онищенка була єдиним власником фірми Gut Einhaus Liegenschafts, але у вересні 2019 року вона переуступила 89%-у частку. Після цього керівником Gut Einhaus Liegenschafts стала росіянка Дар'я Вакуліна, а Онищенка звільнили.

Разом з тим, засновниками в рівних долях російського ТОВ "Юго-западная промышленная компания" є Онищенка та Вакуліна. Ця компанія включено до російського реєстру компаній у лютому 2021 року і спеціалізується, в тому числі, на розведенні коней. Онищенко фігурує в реєстраційних документах як громадянин РФ.

Вищий антикорупційний суд вважає, що майно, оформлене на німецьку компанію, може підлягати спеціальній конфіскації у справі Ошищенка, тому погодився накласти арешт.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про екстрадицію ексдепутата. У травні минулого року Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати.

В 2021 році стало відомо, що Онищенко отримав російське громадянство.