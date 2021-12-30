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Денісова назвала повернення Саакашвілі до вʼязниці цинічним і повідомила про критичний стан його здоровʼя

Колишній президент Грузії переніс три гіпертонічні кризи. 

Денісова назвала повернення Саакашвілі до вʼязниці цинічним і повідомила про критичний стан його здоровʼя
Фото: EPA/UPG

Українська обмудсман Людмила Денісова висловила обурення через перевезення експрезидента Грузії, голови виконкому Національної ради реформ про президентові України Міхеіла Саакашвіла до вʼязниці Руставі.

На своїй сторінці в Facebook вона зазначила, що стан здоровʼя Саакашвілі – критичний і викликає занепокоєння. Після трьох гіпертонічних криз він почувається тяжко і кілька днів не піднімався з ліжка.

"Вражає цинізм, у який спосіб це (переведення з військового шпиталю до вʼязниці – ред.) було зроблено. Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів", – зазначила вона.

Денісова додала, що експрезидент так і не отримав необхідної лікарської допомоги в повному обсязі.  

"Перевезення у такому стані Міхеіла Саакашвілі назад до пенітенціарної установи є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні", – підкреслила уповноважена з прав людини.

Денісова розцінює ненадання медичної допомоги увʼязненому як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеіла Саакашвілі права на життя. 

"Звертаюся до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі м. Руставі з метою перевірки додержання його прав і свобод, зокрема і під час вивезення з лікарні. Прошу посла України в Грузії забезпечити надання консульської допомоги Міхеілу Саакашвілі", – зазначила Денісова.

Нагадаємо, під час тривалого голодування, оголошеного Саакашвілі в день затримання у Тбілісі, він був госпіталізований. Спочатку з руставської вʼязниці його відправили до тюремної лікарні, потім через погіршення стану – до війського шпиталю в Горі. Він перебував там із 20 листопада, але в грудні його вирішили повернути до місця відбування покарання.

Перша спроба перевезення до Руставі була зроблена 27 грудня, але не була здійснена через погане самопочуття Саакашвілі. У ніч на 30 грудня його все таки повернули у вʼязницю. 

Грузинська влада відмовляється помилувати засудженого за посадові злочини і побиття депутата Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими. Український обмудсман Людмила Денісова також свідчить, що у вʼязниці проти експрезидента застосовували катування. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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