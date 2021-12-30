Денісова назвала повернення Саакашвілі до вʼязниці цинічним і повідомила про критичний стан його здоровʼя

Українська обмудсман Людмила Денісова висловила обурення через перевезення експрезидента Грузії, голови виконкому Національної ради реформ про президентові України Міхеіла Саакашвіла до вʼязниці Руставі.

На своїй сторінці в Facebook вона зазначила, що стан здоровʼя Саакашвілі – критичний і викликає занепокоєння. Після трьох гіпертонічних криз він почувається тяжко і кілька днів не піднімався з ліжка.

"Вражає цинізм, у який спосіб це (переведення з військового шпиталю до вʼязниці – ред.) було зроблено. Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів", – зазначила вона.

Денісова додала, що експрезидент так і не отримав необхідної лікарської допомоги в повному обсязі.

"Перевезення у такому стані Міхеіла Саакашвілі назад до пенітенціарної установи є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні", – підкреслила уповноважена з прав людини.

Денісова розцінює ненадання медичної допомоги увʼязненому як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеіла Саакашвілі права на життя.

"Звертаюся до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії відвідати Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі м. Руставі з метою перевірки додержання його прав і свобод, зокрема і під час вивезення з лікарні. Прошу посла України в Грузії забезпечити надання консульської допомоги Міхеілу Саакашвілі", – зазначила Денісова.

Нагадаємо, під час тривалого голодування, оголошеного Саакашвілі в день затримання у Тбілісі, він був госпіталізований. Спочатку з руставської вʼязниці його відправили до тюремної лікарні, потім через погіршення стану – до війського шпиталю в Горі. Він перебував там із 20 листопада, але в грудні його вирішили повернути до місця відбування покарання.

Перша спроба перевезення до Руставі була зроблена 27 грудня, але не була здійснена через погане самопочуття Саакашвілі. У ніч на 30 грудня його все таки повернули у вʼязницю.

Грузинська влада відмовляється помилувати засудженого за посадові злочини і побиття депутата Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими. Український обмудсман Людмила Денісова також свідчить, що у вʼязниці проти експрезидента застосовували катування.