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НАБУ та САП завершили розслідування справи щодо "Межигір'я"

У випадку визнання вини колишньому президенту Віктору Януковичу та його сину загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

НАБУ та САП завершили розслідування справи щодо "Межигір'я"
Фото: Бесплатка

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, його сина - за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. 

29 грудня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, протягом 2002-2013 експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

У випадку визнання вини, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно арештував експрезидента Віктора Януковича у справі "Межигір'я".

13 жовтня у цій же справі ВАКС обрав синові колишнього президента України Віктора Януковича - Олександру - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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