Фото: https://don.gp.gov.ua/

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 51-річного мешканця м. Горлівки, який обвинувачується у сприянні діяльності терористичної організації, керівництві не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями та втягуванні неповнолітніх у злочинну діяльність (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України).

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році чоловік створив на тимчасово окупованій території Донецької області громадський військово-патріотичний рух «Молода гвардія Донбасу», а у 2016 році - військово-патріотичний клуб "Спартанці". До вказаних незаконних формувань приймають хлопців та дівчат віком від 8 до 18 років, яких виховують на ідеях сепаратизму та неоімперської геополітичної доктрини "Руський мир", формуючи ненависть до України", - йдеться у повідомленні.

Фото: https://don.gp.gov.ua/

Фото: https://don.gp.gov.ua/

Фото: https://don.gp.gov.ua/

Зазначається, що під керівництвом обвинуваченого неповнолітні проходять військову підготовку для подальшої служби у структурних підрозділах і збройних формуваннях окупаційної адміністрації РФ та у так званій республіканській гвардії "ДНР", де навчаються навичкам рукопашного бою і користуванню вогнепальною зброєю. Дітей привчають захищати інтереси окупантів ціною власного життя.

Обвинувальний акт спрямовано до Слов’янського міськрайонного суду.

Судитимуть правопорушника заочно. Максимальне покарання за санкціями статей – 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Офісу генерального прокурора через нав’язування військового виховання дітям та посилення пропаганди, спрямованої на знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.