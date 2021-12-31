За 2021 рік Труханов ні на йоту не наблизився до фінального вердикту у справі за обвинуваченням у крадіжці 92 мільйонів гривень з міської казни через купівлю заводу “Краян” за свідомо вдвічі завищеною вартістю . За версією НАБУ, 7 виконавців афери на чолі з міським головою вчинили тяжкий злочин та мають провести у в'язниці від 8 до 12 років свого життя. Фігуранти запевняють, що не винні та готові в суді це доводити.

“Нічого не змінилось, лише додалося їзди. Участь у засіданнях ніяк не відбивається на моїх функціях як мера. Цим можуть спекулювати мої політичні опоненти, тому я вже 3-4 роки не ходжу у відпустку”, – каже мер.

Київ, 29 грудня, близько 17 години вечора. Міський голова Одеси Геннадій Труханов залишає Вищий антикорупційний суд, аби сісти в літак і за годину бути вдома. Засідання у одній з найперших гучних кримінальних справ проти нього знову не увінчалося результатом.

Фото: Катерина Петренко Адвокат Труханова Лисак та Труханов (зліва направо)

У лютому цього року виправдувальний вирок одеського суду щодо них скасували , і розпочався новий шлях до правосуддя вже у новоствореному суді, покликаному оперативно розглядати справи щодо топкорупції.

Але резонансне кримінальне провадження вже рік гальмує на підготовчій стадії. З березня не може стартувати розгляд по суті через неявку двох адвокатів групи обвинувачених бізнесменів. Оскільки злочин тяжкий, щоразу для руху справи всі обвинувачені мають бути забезпечені захистом.

Ми поговорили з учасниками процесу і спробували розібратися, з вини кого рух провадження успішно гальмується.

“Сирота при поганих батьках”

“Я на автодорозі “Київ-Одеса” в машині, а не в небі на літаку. Такою дорогою – сніг, місцями лід – у середньому 5-6 годин в один бік. Замість того, щоб зробити корисні речі - виконати доручення клієнтів, провести час із сім'єю – доводиться їздити до Києва. І витрачати, крім грошей, найдорожче – час, якого й так ні на що не вистачає”, – скаржиться інший обвинувачений Ігор Кравченко.

Фото: Катерина Петренко Ігор Кравченко

Він – адвокат, який, за версією слідства, отримав фіктивну довіреність товариства “VALTON GROUP LP”, через яку перепродали збанкрутілий завод.

“Ви, як сирота при поганих батьках”, – підкреслив головуючий у справі суддя ВАКСу Олег Ткаченко.

29 грудня підготовче судове засідання знову зірвалося через неявку захисників обвинуваченого Сергія Лисенка та Михайла Коротюка. З весни вони не приходять до суду по “Краяну”, бо нібито частина суддів не носять маски під час пандемії. І просять дозволити їм приєднуватися зі своїх робочих кабінетів через систему EasyCon і TrueConf. Судді відмовили з урахуванням ухвали Верховного Суду про те, що застосування цих систем не передбачене в кримінальному судочинстві. Адвокатам пообіцяли забезпечити відеоконференцію, якщо ті прохатимуть під’єднуватись з будь-якого обраного на їхній розсуд суду.

Але це їх не влаштувало. Процесуальний спам з аналогічним проханням про судочинство онлайн з кабінетів не припинявся. Водночас, за словами їхнього підзахисного, судова адміністрація переконує, що можна застосовувати EasyCon і під час розгляду кримінальних справ, бо картина та звук якісні.

Результативного захисту стосовно Кравченка майже рік немає. Його становище та інших обвинувачених на чолі з одеським мером погіршується через тривале перебування під тягарем кримінального провадження.

Але Кравченка дивує, чому він має прощатись зі своїми адвокатами.

“Я практикуючий юрист із 2005 року, адвокат із 2010 року. Не я вирішив, що маю перебувати на лаві підсудних за здійснення адвокатської діяльності. Я виступаю лише за те, щоб суд виконував закон”, – наголошує він.

29 грудня він заявив: проблему не в тому, що адвокати не приходять, а нібито у небажанні суду узгоджувати дати засідань.

“Вони б залюбки прийшли! Але у нас склалася ситуація, коли фактично жодна дата з ними не була погоджена. У адвокатів не один клієнт і не одна справа, вони зайняті в інших процесах”, – розповідає обвинувачений.

Водночас прокурор САП Валентин Мусіяка переконаний: це зловживання з боку адвокатів, оскільки причини їх неявок щоразу інші.

Фото: Катерина Петренко Прокурор САП Валентин Мусіяка

“Я на 99,9% впевнений, що повістки надсилаються. Інше “кіно”, чи вони отримуються адвокатами… Це умисне затягування справи, бо ці захисники майже щоразу ставлять у пріоритет дрібні справи про поділ майна подружжя чи легкі тілесні ушкодження, а засідання щодо особливо тяжкого злочину, де збираються по 15 учасників, ігнорують. У нормальній ситуації особи надсилають свої пропозиції: “О’кей, я вільний тоді й тоді”. Тобто інформують суд на півріччя вперед, коли можуть відвідати справу. А зараз виходить так: знайди чи спіймай мене, якщо зможеш”, – пояснює прокурор.

Суд бореться із зловживаннями адвокатів, адвокати борються з судом

Суд на прохання прокуратури системно вдається до заходів реагування, аби покласти край затягуванню. 25 травня ВАКС оштрафував адвоката Михайла Коротюка на 12 тисяч гривень за зловживання – постійні неявки. 15 червня суд ухвалив звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, щоб притягнути його та Сергія Лисенка до дисциплінарної відповідальності за неявки до суду через неповажні причини.

Фото: Катерина Петренко Головуючий суддя у справі Олег Ткаченко

29 грудня в засіданні Кравченко повідомив, що КДКА відмовилась дисциплінарно карати захисників, а Комітет із захисту прав адвокатів Національної Асоціації Адвокатів України дійшов висновків, що колегія суддів ВАКС порушує своїми діями права адвокатів та гарантії адвокатської діяльності.

Також 9 листопада ВАКС оштрафував адвокатів на майже 81 тисячу гривень. Тоді обвинувачений Кравченко й адвокат Лисенко фактично помінялись ролями, щоб домогтися повернення грошей останньому. Кравченко здійснює захист Лисенка щодо оскарження грошового стягнення і переконує, що накладення штрафу незаконне, оскільки у Лисенка вже рік немає чинних договірних відносин із юридичною особою ТОВ “Девелопмент Еліт”, щодо якої слухається провадження.

Але прокурор Мусіяка інформує, що документи щодо розірвання договору суд досі в очі не бачив. Мовляв, у справі є лише документи на підтвердження, що Лисенко – представник юридичної особи.

“Є лише лист від Коротюка, що той не є представником юридичної особи. Але факт сплати штрафу та його неоскарження свідчить про обґрунтованість накладення грошового стягнення. Щодо Лисенка: він взагалі не інформував навіть листами суд про свій нібито новий статус”, – пояснює прокурор.

Неупередженість суду під сумнівом?

Далі – більше. Суддям ВАКСу Олегу Ткаченку, Олегу Коліушу та Віталію Дубасу від Ігоря Кравченка надійшов відвід. Це сталося після скасування у листопаді відеоконференції з Приморським судом для обвинувачених, бо частина з них прибувала до Києва на процесуальні і слідчі дії. Як наслідок, службові особи мерії та підприємці тепер на кожен суд по “Краяну” мають приїздити до столиці. На думку Кравченка, це породжує сумнів в неупередженості Феміди.

Натомість Труханов зізнається: йому боляче від того, що адвокати його колеги по лаві підсудних не приходять до суду.

“Я не маю ніяких претензій до проведення судових засідань, поведінки колегії суддів та головуючого. Я зацікавлений, аби ми провели підготовче засідання і рухались далі. Я знаю, що наприкінці буде виправдувальний вирок”, – коментує Труханов.

Фото: Катерина Петренко Заступник Труханова Павло Вугельман, адвокат Труханова Олександр Лисак та Геннадій Труханов (зліва направо)

Та станом на зараз суд заблокований. Усі питання щодо повернення штрафу, відводу чи поновлення відеоконференції, ініційовані здебільшого Кравченком, неможливо вирішити, доки до суду не прийдуть його адвокати-”прогульники”. Або ж доки не зайде у справу новий захисник.

Безоплатний адвокат: місія неможлива чи вихід з глухого кута?

29 грудня ВАКС знову призначив для Кравченка захисника з Центру безоплатної правової допомоги. Але обвинувачений заявляє, що йому нав’язують небажаного адвоката. За його словами, це порушення ст. 59 Конституції України, згідно з якою кожен вільний у виборі захисника своїх прав.

“Залучення судом безоплатного захисника можливе, якщо немає захисника за договором. Підтвердженням цього також є правова позиція Верховного Суду. Крім того, суд вже залучав адвоката з Центру безкоштовної правової допомоги, доручення цього нього анульовано, бо є захисники за договором”, – запевняє Кравченко.

Зауважимо, прокурор САП у справі Максим Кравченко пояснює, що закон щодо безоплатної правової допомоги діє для тих, хто дійсно потребує захисту і не може собі дозволити його оплатити. Це видно на периферії - у судах загальної юрисдикції нашої держави, а не у ВАКСі.

“Інститут безоплатної правової допомоги використовується Кравченком виключно для затягування. Його захисники не настільки зайняті, аби він залишався без них 9 місяців поспіль. Не знаю, як буде виконуватись ухвала, але суд доручив призначити безоплатного адвоката незалежно від наявності договорів з іншими захисниками”, – пояснює обвинувач.

Фото: Катерина Петренко Прокурор САП Максим Кравченко

Але так було не завжди…

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі порівнюють активність участі всіх обвинувачених та адвокатів зокрема під час розгляду справи по суті Малиновським райсудом Одеси та нинішнього “нерозгляду” у ВАКСі.

За словами прокурора САП Валентина Мусіяки, одеський суд фактично за 4 місяці тоді розглянув справу по суті і вже у квітні 2019 року був готовий писати вирок, якби не зміна обвинувального акту. Загалом справа перебувала в Одесі 9 місяців, відзначилась турборежимом розгляду і увінчалась виправдувальним вироком незадовго до початку роботи ВАКСу.

Фото: Катерина Петренко Судді Малиновського райсуду Одеси Віктор Корой, Сергій Черевко та Дмитро Передерко (зліва направо)

В одеському суді і справді все коїлося нечувано швидко: зокрема, за 12 робочих днів судді пройшли 67 томів(!) письмових доказів і за 8 днів допитали 75 свідків зі 110. Для українських судів та прокуратури – швидкість просто космічна. Одеські судді тоді вибірково добросовісно віднеслися саме до справи одеського мера, забезпечили безперервний розгляд та ігнорували з десяток справ щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зауважимо, що столичні адвокати, у тому числі Лисенко та Коротюк, тижнями жили в Одесі і надавали безумовний пріоритет справі “Краяну”.

Фото: Катерина Петренко Адвокати Сергій Лисенко та Михайло Коротюк (по центру)

“А зараз відбувається порушення розумних строків. Водночас, у Малиновському суді сторона захисту подавала клопотання щодо недотримання розумних строків прокурорами, коли ми місяць змінювали обвинувачення. Тоді ж захисники і групи посадових осіб мерії вбачали порушення їх прав на розумні строки, а зараз чомусь мовчать”, – зауважує прокурор Кравченко.

Фото: Катерина Петренко Адвокати посадових осіб Одеської міськради Тарас Пошиванюк та Костянтин Дорошенко (зліва направо)

“Неможливо добитися поваги”

Адвокат Ігор Кравченко пояснює все тим, що Малиновський суд, як і Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, створювали максимально “комфортні” умови для роботи всіх сторін та чули і прокурорів, і адвокатів. На відміну від першої інстанції ВАКСу.

“Лисенко Сергій та Коротюк Михайло - це не просто адвокати, а мої друзі. Я з ними знайомий вже понад 10 років. У Малиновському суді, як і в АП ВАКСу, неодноразово виникали спірні ситуації, як і неодноразово з нашого боку висловлювалися заперечення. Судді на них реагували. З цими судами був не монолог. Розумієте, в Апеляційній палаті, як і в Малиновському суді, суд та учасники один одного не просто слухали, а ще й чули. У цьому вся різниця. Неможливо добитися поваги, якщо ти не поважаєш оточуючих”, – насамкінець розкриває карти Ігор Кравченко.

Фото: Катерина Петренко Ігор Кравченко

14 лютого учасники процесу по справі “Краяну” вчергове зберуться у Вищому антикорупційному суді.

Нагадаємо, САПівці просять суд ув’язнити Труханова на 12 років з конфіскацією, його заступника Павла Вугельмана — на 11 років, колишнього голову постійної комісії з комунальної власності Василя Шкрябая, колишнього директора департаменту комунальної власності Олексія Спектора та його колишнього заступника Володимира Родіонова – на 10 років. Директору компанії, яка продавала будівлю заводу одеській міськраді – ТОВ “Девелопмент еліт”, Петрові Загодіренку прокурор просить 10 років, а директору ТОВ Valton Group та адвокату Ігореві Кравченку – 11 років.

Фото: Катерина Петренко Обвинувачені у справі колишні топ-чиновники міськради Олексій Спектор, Василь Шкрябай та Володимир Радіонов

Окрім того, у січні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру у справі “Краяну” ще чотирьом громадянам, які за версією слідства, є пособниками та організаторами. Новими підозрюваними виявилися колишній депутат Кілійської районної ради Анатолій Коломієць, депутат Одеської обласної ради Олег Бабенко та колишній народний депутат Олександр Дубовий, а також колишня помічниця міського голови Одеси, за часи, коли він був народним депутатом, Альона Попова.

Зазначимо, що останню оголосили в міжнародний розшук, а справа щодо трьох “нових фігурантів” слухається окремо іншою судовою колегією і також майже рік гальмує у ВАКСі на підготовчій стадії.