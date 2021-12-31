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Поблизу Глевахи під Києвом зіштовхнулися 4 автомобілі, є постраждалі

Унаслідок масштабної ДТП на Одеській трасі ускладнено рух.

Поблизу Глевахи під Києвом зіштовхнулися 4 автомобілі, є постраждалі
Фото: portal.lviv.ua

Масштабна автомобільна аварія сталася вранці 31 грудня на Одеській трасі в районі смт Глеваха під Києвом.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнулися чотири легкові автомобілі, два з них сильно пошкоджені, є постраждалі.

"На місці карета швидкої допомоги. І очевидці поспішають допомогти постраждалим. Для проїзду вільна лише ліва смуга", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли напередодні, у селищі Софіївська Борщагівка під Києвом електроопора впала на карету швидкої допомоги. Рух в обох напрямах перекрито.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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