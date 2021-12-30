Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
Саакашвілі повернули до вʼязниці в Руставі
Саакашвілі повернули до вʼязниці в Руставі
ГоловнаСуспільствоВійна

Кабмін затвердив нову програму облаштування кордону до 2024 року

У 2022 році планується облаштувати 1676 км кордону з Росією і 1084 км - з Білоруссю. До 2024 року буде захищений кордон з Молдовою і з країнами ЄС.

Кабмін затвердив нову програму облаштування кордону до 2024 року
Фото: www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Кабінет міністрів затвердив нову програму з облаштування кордону з Росією і Білоруссю із бюджетом близько 36 млрд гривень.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Адміністрацію Державної прикордонної служби.

Попередня програма облаштування кордону (проект "Стіна") діяла з травня 2015 року і завершується 1 січня 2022 року. Замість неї діятиме нова програма до 2024 року, яку уряд затвердив 15 грудня. Орієнтовний обсяг фінансування з держбюджету для її виконання складатиме 36,3 млрд гривень.

Зазначено, що у 2022 році планується облаштувати 1676 км кордону з Росією і 1084 км - з Білоруссю. До 2024 року буде захищений кордон з Молдовою і з країнами ЄС.

Очікується, що облаштування призведе до зменшення втрат держбюджету від контрабанди на 100-150 млрд гривень на рік.

Виконувати програму буде Держприкордонслужба, Міністерство інфраструктури та обладміністрації.

Нагадаємо, проєкт інженерного облаштування українського кордону з Росією, що мав назву "Європейський вал", або "Стіна", почали реалізовувати в 2014 році. У листопаді 2018-го його реалізацію продовжили до 2021 року.

Станом на травень 2021 року було облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також