Кабмін затвердив нову програму облаштування кордону до 2024 року

У 2022 році планується облаштувати 1676 км кордону з Росією і 1084 км - з Білоруссю. До 2024 року буде захищений кордон з Молдовою і з країнами ЄС.

Кабінет міністрів затвердив нову програму з облаштування кордону з Росією і Білоруссю із бюджетом близько 36 млрд гривень.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Адміністрацію Державної прикордонної служби.

Попередня програма облаштування кордону (проект "Стіна") діяла з травня 2015 року і завершується 1 січня 2022 року. Замість неї діятиме нова програма до 2024 року, яку уряд затвердив 15 грудня. Орієнтовний обсяг фінансування з держбюджету для її виконання складатиме 36,3 млрд гривень.

Зазначено, що у 2022 році планується облаштувати 1676 км кордону з Росією і 1084 км - з Білоруссю. До 2024 року буде захищений кордон з Молдовою і з країнами ЄС.

Очікується, що облаштування призведе до зменшення втрат держбюджету від контрабанди на 100-150 млрд гривень на рік.

Виконувати програму буде Держприкордонслужба, Міністерство інфраструктури та обладміністрації.

Нагадаємо, проєкт інженерного облаштування українського кордону з Росією, що мав назву "Європейський вал", або "Стіна", почали реалізовувати в 2014 році. У листопаді 2018-го його реалізацію продовжили до 2021 року.

Станом на травень 2021 року було облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану.