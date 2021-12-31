Німеччина закриває половину своїх АЕС

Ще за рік планується закрити решту АЕС і повністю перейти на інші джерела енергії.

У Німеччині у п'ятницю припиняє роботу половина з шести АЕС, що ще діють. Згодом, згідно з планом влади, ще за рік планується закрити три АЕС і повністю перейти на інші джерела енергії, інформує Associated Press.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", рішення про поступову відмову від атомної енергії ухвалив ще 2002 року канцлер Герхард Шредер. Потім його наступниця Ангела Меркель спочатку виступила за те, щоб продовжити термін роботи АЕС Німеччини. Однак після катастрофи на АЕС у Фукусімі 2011 року Меркель змінила позицію та вирішила, що у 2022 році країна має завершити закриття всіх АЕС.

Нинішній уряд ФРН на чолі з Олафом Шольцом залишив ці плани в силі.

Нагадаємо, у березні уряд Німеччини погодив з чотирма енергетичними компаніями умови виплати компенсацій за дострокове виведення з експлуатації атомних електростанцій на території країни, які їм належать. Виплати мають компенсувати компаніям втрати від припинення виробництва електрики і інвестиції.