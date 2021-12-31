У МЗС Росії пояснили, якою бачать відповідь Заходу на пропозиції про "гарантії безпеки"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджує, що проєкти договорів зі США та НАТО мають стати основою нової системи безпеки в Європі, включно з контролем над озброєннями.

про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому на сайті МЗС РФ.

"Наші пропозиції (проєкти договорів зі США та НАТО, опубліковані МЗС РФ – ред.) націлені на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей, що базується на схваленому одностайно лідерами всіх держав Євроатлантики в 1990-і роки принципі неподільності безпеки та відмові від спроб добитися військової переваги", – сказав Лавров.

За його словами, на підставі цього правового фундаменту в майбутньому можуть досягатися й інші домовленості з найрізноманітніших питань, у тому числі з контролю за звичайними озброєннями. Причому нові домовленості, за його словами, не будуть схожі на "давно застарілий" Договір про звичайні збройні сили в Європі (набув чинності 1992 року, РФ призупинила участь у ньому в 2017-му), "навіть в його адаптованій версії".

При цьому глава російського зовнішньополітичного відомства попереджає, що обговорення Заходом кремлівських ініціатив мають бути обмежені "розумним терміном конструктивної відповіді". Інакше, погрожує він, "Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці".

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.