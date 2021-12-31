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Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО

"Фінляндія поважає свій суверенітет і не збирається відмовляється від можливості подати заявку на вступ до військового альянсу, якщо це буде актуальним".

Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё
Фото: Verkkouutiset.fi

Президент Фінляндії Саулі Нііністе вважає, що напружена ситуація у відносинах між США та Росією не призведе до закриття дверей НАТО для Фінляндії. Рішення щодо НАТО знаходиться в руках Фінляндії.

Про це повідомляє Yle.

Нііністе зазначив, що розмовляв з Путіним по телефону в середині грудня. Тоді говорили і про вимоги Росії щодо розширення НАТО.

За словами Нііністе , він сказав Путіну, що Фінляндія поважає свій суверенітет і не збирається відмовляється від можливості подати заявку на вступ до військового альянсу, якщо це буде актуальним.

Нііністе не вважає, що двері НАТО зараз зачиняються перед Фінляндією.

"Я думаю, що для Фінляндії це дуже зрозуміла ситуація. І я, звичайно, не вірю, що на переговорах (Росії) зі Сполученими Штатами чи НАТО відбудеться якесь закриття дверей. Це рішення, звичайно, повністю у наших власних руках. Наше простір для дій не обмежений", - повідомив Нііністе.

Раніше цього місяця Фінляндія ухвалила рішення про закупівлю 64 багатофункціональних винищувачів F-35A Lightning II американської корпорації Lockheed Martin. Вартість угоди становить близько 10 мільярдів євро.

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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