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В окупованому Криму обладнують новий полігон для російських десантників

Окупанти планують нарощувати бойовий потенціал.

В окупованому Криму обладнують новий полігон для російських десантників
Фото: EPA/UPG

Російські військові планують обладнати для навчань десантників новий полігон в окупованому Криму.

Про це повідомляє агентство "Интерфакс" із посиланням на Міноборони РФ.

"Нарощування бойового потенціалу триватиме. У 2022 році кілька десантно-штурмових та артилерійських підрозділів переозброять сучасною технікою, будуть обладнані нові полігони "Синя Осока" в Іванівській області та "Старокримський" в Республіці Крим", – повідомили у пресслужбі російського Міноборони.

29 грудня стало відомо, що Міноборони РФ завершило формування у Феодосії нового десантно-штурмового полку. Він увійшов до складу Новоросійської дивізії Повітряно-десантних військ (ВДВ) РФ. За словами військових, у 2022 році планується провести близько 100 навчань з усіма з'єднаннями та військовими частинами ВДВ.

Повітряно-десантні війська РФ призначені для охоплення противника з повітря та виконання завдань у його тилу для порушення управління військами, захоплення та знищення наземних елементів високоточної зброї, зриву висування і розгортання резервів, порушення роботи тилу та комунікацій.

Раніше повідомляли, що окупаційна влада Криму віддасть порти в Феодосії і Керчі у федеральну власність Росії. РФ планує торгувати через Крим із Сирією.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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